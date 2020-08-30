萬能科大最年輕的教師沈雅如，年僅26歲卻已是造型國手，更榮獲APHCA亞洲太平洋髮型化妝大賽晚宴組冠軍，不僅國際競賽成績斐然，帶隊比賽也多有斬獲，平時教學以創意素材為主，是學生間備受好評的「大姊姊」老師。

不同於一般學生，沈雅如就讀治平高中美容科時，就對特殊妝容情有獨鍾，並自行找國內知名的藝術造型師請教，如何將誇張眼妝畫得活靈活現，以及造型如何做得更有創意，畢業後更追著恩師的腳步，朝美妝選手之路邁進。

在造型領域中，沈雅如不僅是彩妝神手，人體彩繪、飾品配件設計還是設計圖創作，通通難不倒她，光國內競賽就拿了6個冠軍、2個季軍，即便參加國際競賽，也時常名列前茅，還曾在享譽國際的APHCA亞洲太平洋髮型彩妝大賽中，獲得美容全場總冠軍、創意晚宴化妝冠軍的殊榮。

技藝超群的沈雅如，畢業後投入技術培訓及高中教職，由於出身技職體系，總能以獨特見解，為學生提出的問題對症下藥。年紀與學生相仿的她，在教學方式上不採權威的方式，而是用熱情、活潑的態度對學生，教學上注重創意發想，還曾有學生特地為了她就讀萬能科大，讓她驚喜萬分。

沈雅如說，自己仍在教學與競賽中找尋平衡，即便重重壓力在身，但融洽的師生關係著實成為她動力來源，互相支援與照顧的關係，也讓她對教學工作更有熱情。她期許自己，未來應成為學生的照路燈，從旁輔導他們專業技術與興趣所在，往有目標的人生旅途邁進。

(中時 )