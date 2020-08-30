日本新首相或於9月17日產生 19:272020/08/30 中時 楊明暐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本首相安倍晉三28日宣布辭職，新首相可望於9月17日產生。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本共同社報導，執政的自民黨計畫在9月8日發布公告，9月14日投票選舉新黨魁，並於9月17日召集臨時國會，屆時將選出新任首相，接替日前宣布辭職的安倍晉三。 共同社29、30兩日進行日本全國電話輿論調查，34.3％受訪者認為自民黨前幹事長石破茂適合擔任新首相，其後為官房長官菅義偉14.3％，防衛相河野太郎13.6％。 至於下屆眾議院選舉比例代表的投票意向，自民黨獲得近半數48％支持。 (中時 ) #日本 #自民黨 #新首相 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 塔塔加4月大獼猴遭路殺 母猴抱屍11日终於放下令人動容 16:162020/08/30 社會 後安倍時代權力大競逐 04:102020/08/30 時論廣場 星座理財(8月31日～9月4日)－處女座（8月24日～9月22日） 設妥區間 營造財利 04:102020/08/30 投資理財 星座理財(8月31日～9月4日)－金牛座（4月21日～5月21日） 短線運作 靈活為佳 04:102020/08/30 投資理財 新住民學美容美妝 成果展讓姊妹穿婚紗圓夢 16:252020/08/30 寶島 韋禮安人氣不減！12月開唱門票四分鐘秒殺確定加場 13:342020/08/30 娛樂 官文霖辭運安會執行長 張文環9月接任 18:332020/08/30 生活 華為開發者大會 9月10日 登場 鴻蒙OS版手機 今年還不會發布 04:102020/08/30 全球財經 潤泰新 轉投資動能強 04:102020/08/30 證券．權證 機場檢疫大變革 9／1起驗新冠改採唾液 11:262020/08/30 生活 國際熱門新聞 事關重大戲劇化逆轉 梅根哈利要回英國了 - 國際 若川普敗選後賴在白宮不走怎麼辦？ 美軍正式表態 - 國際 親兄弟輪流睡嫂子 狂生11小孩「不知爸爸是誰」 - 國際 泰國廢妃重磅回歸 露小蠻腰飛德會國王 - 國際 身材火辣女車神轉戰AV 一週賺75萬 老爸挺她好好「幹」 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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