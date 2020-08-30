日本共同社報導，執政的自民黨計畫在9月8日發布公告，9月14日投票選舉新黨魁，並於9月17日召集臨時國會，屆時將選出新任首相，接替日前宣布辭職的安倍晉三。

共同社29、30兩日進行日本全國電話輿論調查，34.3％受訪者認為自民黨前幹事長石破茂適合擔任新首相，其後為官房長官菅義偉14.3％，防衛相河野太郎13.6％。

至於下屆眾議院選舉比例代表的投票意向，自民黨獲得近半數48％支持。

(中時 )