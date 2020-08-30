自從1月爆發新冠肺炎疫情以來至今，已經7個月有餘，衛福部長兼中央疫情指揮中心指揮官陳時中因為疫情控管，一時爆紅，幾乎天天上新聞。而近日網友發現，陳時中與一位日本海軍中將不論是長相或神情非常相似，網友也驚呼：真的好像！

根據維基百科記載，出生於1892年的日本海軍中將「山口多聞」，於1942年6月4日指揮第二航空戰隊，下轄航空母艦「蒼龍」與「飛龍」號，參加中途島海戰。

記載指出，1942年6月6日，日本旗艦「飛龍」號航母被美軍航母「企業」號的轟炸機輪番轟炸，遭受重創無法挽回，山口多聞拒絕換乘他艦撤退，山口多聞與艦長一起留在飛龍號航空母艦上與艦同沉，享年49歲，追晉海軍中將。

維基百科也描述他的趣事，山口多聞是著名的大胃王，學生時期在艦艇上把餐廳菜單上的菜全吃一遍，同期學生中只有他做得到。後來山口多聞對大和號餐飲的評論是「很好吃但是量不夠」，因此山本五十六下令，將山口多聞的伙食中加雙份的牛排。

網友驚呼，二人真的很像，不論是長相或是神情，的確很神似！

(中時新聞網)