韓國周日新增確診數299人，連續17天呈三位數增長，讓累計確診1萬9,699人，累計死亡達323人。為控制疫情擴散，政府在大首爾地區限制民眾晚間在餐廳用膳、關閉健身房和補習班。因為8月來新增確診病例主要集中在大首爾地區。

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