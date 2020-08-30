韓國周日新增確診數 連續17天呈三位數增長 20:062020/08/30 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國周日新增確診數299人，連續17天呈三位數增長，讓累計確診1萬9,699人，累計死亡達323人。為控制疫情擴散，政府在大首爾地區限制民眾晚間在餐廳用膳、關閉健身房和補習班。因為8月來新增確診病例主要集中在大首爾地區。 (工商 ) #韓國 #確診數 #三位數 #增長 #首爾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 澳洲維多利亞省 新增確診數重回三位數增長 20:062020/08/30 財經 陸港觀盤－250天線繼續為恒指短線阻力 04:102020/08/29 全球財經 印度單日新增確診逾7.8萬例 創全球紀錄 20:062020/08/30 財經 川普造勢場再傳確診 共和黨全國大會4人染疫 09:342020/08/29 國際 國內新增一例登革熱本土個案 疑與桃園區長安里群聚有關 15:392020/08/30 生活 外匯探搜－聚焦亞洲新興貨幣 04:102020/08/29 產業特刊 世足冠軍大將 法國普巴確診新冠 12:182020/08/28 體育 抗體保護力達5個月 有助疫苗研發 04:102020/08/28 生活新聞 男子自菲律賓返台確診 同機11旅客須居家隔離 04:102020/08/30 生活新聞 韓央行大降成長預估 04:102020/08/28 全球財經 財經熱門新聞 蘋果A16搶輸了 台積電3奈米頭號客戶換人 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 遭外資降評開槍 台積電殺低就撿？專家爆驚人買點 - 財經 蔣爸快來！傳陸晶片業招手 驚現台積電超強研發陣容集結 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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