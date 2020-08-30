印度聯邦衛生局資料顯示，印度周日新增確診數達7萬8,761人，打破美國在7月16日創單日新增確診數7萬7,299人的全球最高紀錄。迄周日止，累計確診逾354萬人為全球第三高國家，累計死亡大增948人至6萬3,498人為全球第四高。

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