英國首相強生8月初要大專院校9月必須開學後，已有幾家大學宣布準備9月重新開放讓學生上課。大學學院工會（UCU）認為大學應該暫停開學，呼籲以線上教學取代面對面授課，防止學生重回校園聚集後讓英國新冠肺炎疫情變嚴重。

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