UCU呼籲英國大學以線上教學取代面對面授課 20:062020/08/30 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國首相強生8月初要大專院校9月必須開學後，已有幾家大學宣布準備9月重新開放讓學生上課。大學學院工會（UCU）認為大學應該暫停開學，呼籲以線上教學取代面對面授課，防止學生重回校園聚集後讓英國新冠肺炎疫情變嚴重。 (工商 ) #UCU #呼籲 #線上教學 #面對面 #授課 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 170國大學因疫情而關閉 專家建議學生善用「Gap Year」放大優勢 10:202020/08/30 生活 中市家庭教育線上研習 強化教師融入課程設計知能 11:552020/08/29 生活 陸生返台狀況百出 應屆畢業生氣憤換學校被卡關 16:252020/08/28 生活 專家傳真－純網銀開業在即 高效能儲存設備成致勝關鍵 04:102020/08/28 專題周報 書寫台東人文內涵「迎旭東臺十人書法展」開幕 17:542020/08/29 寶島 朝揚文教機構第23家分部開幕 鄭文燦剪綵肯定業者用心 20:322020/08/29 寶島 北市棒球協會遭控長期占用球場 協會喊冤：幫校隊登記 23:382020/08/28 寶島 凱基證營業員之死 關企工會呼籲：金管會應主動介入調查 10:152020/08/29 財經 91全國路口大執法 台南東區熱點路段看這裡 10:452020/08/30 寶島 共和黨大會出現驚人一幕 美媒嘆：疫情沒人理 13:402020/08/28 國際 財經熱門新聞 蘋果A16搶輸了 台積電3奈米頭號客戶換人 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 遭外資降評開槍 台積電殺低就撿？專家爆驚人買點 - 財經 蔣爸快來！傳陸晶片業招手 驚現台積電超強研發陣容集結 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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