該說新世代的年輕人想法前衛新潮嗎？一名美國新娘分享了自己兩場婚禮的「特殊經歷」，其中第二場的婚禮是在澳洲舉辦，主要是招待男方親友，不過就在婚禮上，這對新人竟想「嘗鮮」！新娘的私密處居然放入「情趣用品」，導致她幾乎整場婚禮都呈現無法思考甚至差點「軟腳」！

新世代的年輕人想法前衛新潮嗎？新郎送新娘「無線情趣用品」，請求在婚禮上偷偷使用。 (圖／翻攝自Daily Star 網頁)

根據英國《每日星報》的BodyAndSoul的專欄中，這位新娘表示，當時新郎送了她一個「無線情趣用品」，請求她偷偷使用，婚禮當天一切相當正常，新娘甚至認為老公可能忘了「小情趣」的存在，卻沒想到在新娘致詞時，新郎多次用遠端遙控，這讓正在演說的新娘突然一陣酥麻感，接著身體不自覺扭捏，而坐在一旁的新郎卻露出「謎樣的微笑」。

直到最後開舞時，新郎竟還加大了「情趣用品」的強度，導致她差點軟腳倒在舞池中間，讓她直呼，千萬不要輕易在重要場合嘗試這樣的情趣！網友看到這則文章，紛紛留言稱，「這樣的狀況，根本在拍格雷」、「這樣無法專注在婚禮上，有點惱人」、「這種情趣很令人興奮」、「這樣雙方都會很痛苦吧」！只能說新世代的新人想法、觀念真的大不同，就算是在自己的婚禮上，一樣要玩到「有聲有色」！

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(中時新聞網)