政府宣布開放美豬美牛，將依科學證據、國際標準訂定進口豬肉萊克多巴胺（瘦肉精）安全容許值，但仍引發大批民眾不滿。有網友表示，深綠朋友竟神回說：「不然你要投國民黨嗎？」

網友在PTT發文表示，這兩天政府突然宣布開放美豬美牛，他打球的時候，就跟他的深綠朋友聊天，他說：「有點突然欸，瘦肉精有點可怕」，深綠朋友就說，「不然你要投國民黨嗎？」他說會不會日本核食也快了，深綠朋友又說，「不然你要投國民黨喔。不要買就好了啊！」他不禁問，遇到神句要怎麼回應呢？雖然他覺得朋友也沒說錯，不過總覺得哪兒怪怪的。

網友回應說，「據說中國大陸買的美豬，要是驗到瘦肉精是會整批退貨的耶！」、「國民黨有民進黨這麼無恥嗎？」、「連溫水煮青蛙都懶得煮了，現在是用滾水在燙。」、「明知人家深綠，你問這個？」、「讓民進黨傲慢成這樣，不就是那個國民黨太爛？」

也有網友說：「你問他那當年民進黨在反甚麼反，反個X啊！」、「要硬對什麼，叫國民黨強一點啊，這不就是在野黨要做的事嗎？讓民進黨傲慢成這樣，不就是那個國民黨太爛？」

(中時新聞網)