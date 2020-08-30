2020新力旺企業女子壘球聯賽編號第60場賽事在台中進行，福添福嘉南鷹火力大爆發，擊出15支安打，包含李思詩的3分砲、本季第9轟，終場以10比1大勝凱撒勇士。

嘉南鷹在2局上由第4棒江慧娟的一壘安打開啟攻勢，滿壘後第7棒張嘉芸適時一壘打攻下1分，扳成1比1平手。接著第8棒吳羽昕揮出3分打點三壘安打清光壘包，這半局總共攻下5分奠定勝基。賽後單場MVP就由擊出勝利打點三壘打的吳羽昕獲得，這也是她生涯首獲單場MVP。

凱撒勇士由林芝綺擔任先發投手，2局上失1分後退場，紀錄上投1局失4分。接手的牛棚持續放火，無法阻擋嘉南鷹的攻勢，許妤如、楊凱涵再失6分。打線則受制於嘉南鷹投手群壓制，僅在第1局趁先發投手杜雅婷不穩時拿下1分，後續無法再攻得分數，終場以9分之差慘敗。

此外，拿下勝投的是嘉南鷹先發4局被敲5支安打、失1分的杜雅婷，戰績6勝1敗。敗投則為勇士先發投手林芝綺，戰績1勝12敗。

(中時 )