9月1日起為期一個月交通大執法，大園警上街頭宣導。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

9月1日起為期一個月交通大執法，大園警上街頭宣導。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

9月1日起為期一個月交通大執法，大園警上街頭宣導。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

為提升用路人安全，全台將於9月1日起為期一個月，在易肇事路口同步實施交通大執法，大園警分局特別上街發傳單宣導，呼籲用路人，行經路口應遵循安全三步驟，「慢」：接近路口，減慢速度、「看」：隨時擺頭察看左右後方有無人車、「停」：暫停禮讓行人先行。

根據交通部統計，2018年全國行人死亡人數為406人，2019年為458人，行人死亡人數近4成發生在路口，因此為讓民眾建立良好的用路習慣，特別實施本次交通大執法。執法重點共有5大項目，分別為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」、「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等。

大園警分局表示，為防制交通事故，自9月1日起針對轄內十大易違規肇事路口（三民路二段與菓林路口、三民路一段與建國路口、中正東路與橫湳路口、聖德北路與和平西路口、國際路二段與中華路口、中華路與平安路口、大觀路與永興路口、三民路一段與航翔路口、中正東路二段與高鐵北路三段路口、大竹南路與五結路口等），規畫加強取締各項交通違規，希望減少事故並建立路口停讓文化，呼籲民眾遵守相關規定，共同營造安全友善的交通環境。

(中時 )