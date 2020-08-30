美國軍事官員說，上週四在阿拉斯加外海，發現一艘俄羅斯潛艦，經查證該艦正在進行戰爭演習，因此突然上浮頗不尋常，俄方還沒有相關說明，而北美防空司令部與美軍北方司令部正在密切監視。

軍事時報(Militarytimes)報導，美軍北方司令部發言人劉易斯(Bill Lewis)在科羅拉多州彼得森空軍基地說：「我們看到了一切，但由於沒有收到該地區俄羅斯海軍或其他水手的援助請求，因此僅在旁觀望，但我們時刻都準備好為遇難者提供幫助。」

劉易斯拒絕提供有關該潛艦的更多細節，比如它與阿拉斯加岸邊的接近程度，他只是說，潛艦位在阿拉斯加附近的國際水域，美國領海之外。

歷史上最有名的蘇聯潛艦演習期間上浮事件，就是著名的「K19潛艦故障」，K19「旅館級」(H級)核動力潛艦的1號艦，也是蘇聯第1種具有遠航能力的彈道飛彈潛艦。然而它的反應爐設計的不成熟容易故障，1961年7月4日，K19在格陵蘭島附近進行飛彈試射，然而浮出水面後，它的核反應爐主循環泵和輔循環泵發生卡死，反應爐溫度急速升高，具輻射的空氣隨著空調充滿全艦，而艦員冒著致死的輻射進入反應艙間搶修冷卻管線。就在搶修的過程中，K19只能在北大西洋上浮著，並且被美國驅逐艦發現。美國驅逐艦曾表示願意提供協助，不過潛艦艦長擔心洩漏機密而拒絕，並否認潛艦已故障。

該事件於2002年被翻拍成美國電影而廣為人知。

(中時新聞網)