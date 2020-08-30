巴西新冠肺炎疫情 近幾周來開始穩定 21:422020/08/30 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴西衛生部上周末表示過去24個小時內，新增確診數4萬1,350人，讓累計確診達384萬6,153人，新增死亡758人讓累計死亡逾12萬人。儘管累計確診與死亡均為全球第二高國家，但近幾周來單日的新增與死亡數已穩定下來而沒再激增。 (工商 ) #全球 #近幾周 #確診 #死亡 #新增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情年輕化 美學童確診急增 04:102020/08/30 生活新聞 澳洲維多利亞省 新增確診數重回三位數增長 20:062020/08/30 財經 印度單日新增確診逾7.8萬例 創全球紀錄 20:062020/08/30 財經 華紙 下半年營運升 04:102020/08/30 證券．權證 韓國周日新增確診數 連續17天呈三位數增長 20:062020/08/30 財經 病毒與家暴 如影隨形 04:102020/08/30 生活新聞 陸對外推廣未完成疫苗緊急使用 專家擔憂反加重疫情 19:022020/08/30 兩岸 中經院看景氣 二波疫情影響最大 04:102020/08/30 社會新聞 上海再傳台灣輸入病例 兩週內3起 10:352020/08/30 兩岸 死灰復燃 疫發不可收拾 04:102020/08/30 生活新聞 財經熱門新聞 蘋果A16搶輸了 台積電3奈米頭號客戶換人 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 遭外資降評開槍 台積電殺低就撿？專家爆驚人買點 - 財經 蔣爸快來！傳陸晶片業招手 驚現台積電超強研發陣容集結 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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