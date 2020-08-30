巴西衛生部上周末表示過去24個小時內，新增確診數4萬1,350人，讓累計確診達384萬6,153人，新增死亡758人讓累計死亡逾12萬人。儘管累計確診與死亡均為全球第二高國家，但近幾周來單日的新增與死亡數已穩定下來而沒再激增。

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