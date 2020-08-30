位於澳洲東南部的維多利亞省，周日新增確診114人，再次重回三位數的增長。上周末新增人數縮小至94人，為近兩個月最低。由於疫情仍未有明顯減退跡象，首府墨爾本當局表示封閉措施到9月13日結束後，可能只會逐步解除封閉。

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