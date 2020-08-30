澳洲維多利亞省 新增確診數重回三位數增長 20:062020/08/30 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位於澳洲東南部的維多利亞省，周日新增確診114人，再次重回三位數的增長。上周末新增人數縮小至94人，為近兩個月最低。由於疫情仍未有明顯減退跡象，首府墨爾本當局表示封閉措施到9月13日結束後，可能只會逐步解除封閉。 (工商 ) #維多利亞省 #三位數 #增長 #重回 #澳洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南韓新增441例確診病例 創近半年新高 16:422020/08/27 國際 世足冠軍大將 法國普巴確診新冠 12:182020/08/28 體育 川普造勢場再傳確診 共和黨全國大會4人染疫 09:342020/08/29 國際 《產業》亞太經合會論壇登場 宏碁董座陳俊聖籲保持市場開放性 12:332020/08/28 財經 外匯探搜－聚焦亞洲新興貨幣 04:102020/08/29 產業特刊 旅遊復甦成熱搜 陸人蜂擁川滇 04:102020/08/28 兩岸新聞 《國際社會》南韓暫緩最高等級社交警示 首爾圈維持嚴管 11:422020/08/28 財經 男性一周「清槍」幾次最好 她曝澳洲驚人數據：倒抽一口氣 18:312020/08/30 生活 新增1例 40多歲台男自菲返國確診 同班機接觸者16人 11:032020/08/29 生活 死灰復燃 疫發不可收拾 04:102020/08/30 生活新聞 財經熱門新聞 蘋果A16搶輸了 台積電3奈米頭號客戶換人 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 遭外資降評開槍 台積電殺低就撿？專家爆驚人買點 - 財經 蔣爸快來！傳陸晶片業招手 驚現台積電超強研發陣容集結 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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