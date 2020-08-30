加拿大統計局上周公布第2季國內生產毛額（GDP）季減年率38.7％為歷來最慘，較首季的季減年率8.2％更嚴重，但6月GDP月增6.5％，高於5月的月增4.8％，加上統計局初估7月將月增3％，讓外界看好第3季GDP將強勁增長，但專家認為距離全面復甦仍遙遠。

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