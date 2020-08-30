外界看好加拿大Q3 GDP成長將強勁增長 20:062020/08/30 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大統計局上周公布第2季國內生產毛額（GDP）季減年率38.7％為歷來最慘，較首季的季減年率8.2％更嚴重，但6月GDP月增6.5％，高於5月的月增4.8％，加上統計局初估7月將月增3％，讓外界看好第3季GDP將強勁增長，但專家認為距離全面復甦仍遙遠。 (工商 ) #GDP #月增 #增長 #統計局 #季減年率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外界看好加拿大Q3 GDP成長將強勁增長 20:062020/08/30 財經 葉獻文專欄－傳產有亮點 留意法人加持股 04:102020/08/30 財經要聞 澳洲維多利亞省 新增確診數重回三位數增長 20:062020/08/30 財經 陸港觀盤－中國科創板躍身主流市場 04:102020/08/30 全球財經 陸企債券違約率翻倍 美元融資成本降也止不住血 18:322020/08/30 財經 前七月獲利靚 訂單能見度高 大學光岳豐 展望佳 04:102020/08/30 產業特刊 貨櫃船運美西線漲太兇 美國要查 04:102020/08/30 財經要聞 內需強勁 越南泰國 吸引約萬家台商投資 04:102020/08/30 財經焦點 華紙 下半年營運升 04:102020/08/30 證券．權證 滬指周線五連陽 看A股9月震盪 大跌風險偏低 14:202020/08/30 兩岸 財經熱門新聞 蘋果A16搶輸了 台積電3奈米頭號客戶換人 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 遭外資降評開槍 台積電殺低就撿？專家爆驚人買點 - 財經 蔣爸快來！傳陸晶片業招手 驚現台積電超強研發陣容集結 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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