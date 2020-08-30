「三民蝙蝠洞」已逾30年未見蝙蝠，但觀旅局去年斥資近1300萬修繕木棧道和景觀平台，1年來長出綠意，近期更出現成群蝙蝠（中間偏左黑影），讓在地旅遊嚮導也驚豔直呼：「蝙蝠回來了！」（蔡依珍攝）

蝙蝠洞是一處天然形成的巨大彎月形岩洞。(蔡依珍攝)

成群蝙蝠。(蔡依珍攝)

觀旅局長楊勝評曾笑稱是「沒有蝙蝠的蝙蝠洞」。(蔡依珍攝)

蝙蝠洞入口意象。(蔡依珍攝)

蝙蝠洞是一處天然形成的巨大彎月形岩洞。(蔡依珍攝)

「三民蝙蝠洞」因人為開發，已逾30年來未見蝙蝠，讓觀旅局長楊勝評笑稱是「沒有蝙蝠的蝙蝠洞」，但觀旅局去年斥資近1300萬修繕木棧道和景觀平台，以圍籬阻隔民眾攀上岩壁，1年來長出綠意，近日更出現成群蝙蝠，讓在地旅遊嚮導也驚豔直呼：「蝙蝠回來了！」

位在復興區三民里北部溪谷內的蝙蝠洞，是一處天然形成的巨大彎月形岩洞，因洞口上方有泉水灑落，而有「水濂洞」美稱，曾棲息著成千上萬的蝙蝠群而命名，但1931年被發現後，居民捕食、遊客侵擾，蝙蝠已消失逾30年，步道也因年久失修翹起、斑駁。

觀旅局為推廣觀光，斥資1295萬元，在洞口增設景觀平台、避車彎和接駁車候車處，也修繕沿線石階步道，更在洞內增設景觀平台和導覽指標，供遊客休憩及觀賞蝙蝠洞奇景，去年4月底開放使用，沒想到建設意外引回蝙蝠。

旅遊達人孔俊凱表示，過去有許多民眾攀爬上石洞的平台上修行、拍照，平台都被踩到光禿禿，觀旅局增設木棧平台和環狀圍籬，阻隔遊客闖入，1年多來石洞平台陸續長出青苔，8月中旬更在洞頂驚見4、50隻倒吊的蝙蝠，目視比一般蝙蝠大，貌似拉拉山果蝠，正確品種待調查，但已感到振奮，直呼蝙蝠現蹤是生態恢復的象徵，未來會呼朋引伴，有可能會重現過往榮景。

「現在要改口了，不能再說是沒有蝙蝠的蝙蝠洞！」觀光建設意外恢復生態，讓楊勝評也驚豔，會持續善加管理，也呼籲遊客珍惜，不要擅闖，垃圾不落地，讓美景持續。

(中時 )