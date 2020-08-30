中信兄弟老將「周董」周思齊是球隊精神領袖，今日先發第三棒，達成生涯1500場出賽里程碑，是史上第4人，他表示能達成里程碑自己相當開心，也對得起小時候愛打棒球的自己，「成績的背後是大家看不見的辛苦，已經超過100分了。」

今年38歲的周思齊，加入中職已邁入第16個球季，今年剛達成1600安，今日更繼張泰山、彭政閔、高國慶之後，成為史上第4名出賽達1500場的選手，他透露自己從沒想過能走這麼遠，「真的很開心，一直達成里程碑就好像收禮物，還沒拆完禮物又收到下一個。」

周思齊也坦言，成績背後的辛苦是大家看不到的，「這些辛苦的代價只有運動員才知道，但獲得的成就感也相當巨大。」成為職棒選手是周思齊小時候的夢想，「小時候夢想打職棒、穿黃衫，沒想過還能走到千安、百轟，1500場出賽對我的意義已經超過100分了，算給小時候的自己一個交代。」

此外周思齊也是中華職棒球員工會理事長，他說目前工會的階段還是相當辛苦，並不是在享受，而是在犧牲，是為了造就未來，他不會忘記過去葉君璋總教練對工會的付出，也希望現在的學弟不能忘記他的付出，「現在能想到的願望，大概是能在退休前在巨蛋打球吧。」

(中時 )