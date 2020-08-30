澎湖觀音亭海域，驚見1名30歲男性溺水，失去生命跡象，消防人員接獲通報，抵達搶救時，這名男性已經失去生命跡象，目前緊急送往澎湖醫院搶救中。

據了解，澎湖消防局在今天晚上5點31分接獲通報，馬公觀音亭海域有1名男性年齡為30歲，為1名外地觀光客溺水。警消人員立即出動3車1艇前往救援，小隊長劉明偉以游泳方式前往救援溺水者救上岸，這名男性溺水觀光客已經媒有任何生命跡象，目前已緊急送網澎湖醫院搶救，溺水原因仍進一步釐清中。

(中時新聞網)