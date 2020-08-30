澎湖觀音亭海域驚見30歲男性溺水 失去生命跡象 19:562020/08/30 中時新聞網 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澎湖觀音亭海域驚見30歲男性溺水，失去生命跡象。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澎湖觀音亭海域，驚見1名30歲男性溺水，失去生命跡象，消防人員接獲通報，抵達搶救時，這名男性已經失去生命跡象，目前緊急送往澎湖醫院搶救中。 據了解，澎湖消防局在今天晚上5點31分接獲通報，馬公觀音亭海域有1名男性年齡為30歲，為1名外地觀光客溺水。警消人員立即出動3車1艇前往救援，小隊長劉明偉以游泳方式前往救援溺水者救上岸，這名男性溺水觀光客已經媒有任何生命跡象，目前已緊急送網澎湖醫院搶救，溺水原因仍進一步釐清中。 (中時新聞網) #溺水 #男性 #觀音亭 #30歲 #失去生命跡象 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 正妹缺錢找竹科男借 被騙砲還偷拍激戰影片嗆「好會叫」 - 社會 塔塔加4月大獼猴遭路殺 母猴抱屍11日终於放下令人動容 - 社會 道上兄弟爆料館長 一句話揭陳之漢私下為人 - 社會 居民狂報案有人溺水 苗栗警馳援水中長腿女子原來是「她」 - 新聞 板橋小可愛1小時3200 開房驚見泰國妹和15個保險套 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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