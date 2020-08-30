新北市一位高姓女補習班導師過去曾和一施姓男工讀生在一起，後來她不滿單分面被施男分手後，謊稱已有身孕，前後敲詐施男16000元；更連續7個月在社群軟體上PO文辱罵施男和其父母，大罵施男是「渣男」並指控他「射後不理」。施男不堪其擾便提告，法院經查後依法判處高女拘役90天。

據判決書指出，高女與為北部某補習班的導師，施男則是補習班工讀生，兩人於2017年5月成為男女朋友。但高女卻不滿被施男單方面分手且聯繫不上，於是便謊稱懷孕，假借要進行墮胎手術與購買營養品為由，前後向施男索取共計16000元。

高女的荒謬行徑還不只如此，她甚至連續7個月在臉書、Instagram、DCARD等社群網站上瘋狂辱罵施男，言語利刃甚至還指向施男的父母，大肆指控「渣男」、「渣爸渣媽渣鵝子」、「來介紹高學歷父母教授，在外看似形象很好，但有一個射後不理的鵝子。」不僅如此高女還在內文中曝光施男一家人的個資，行徑可惡。

施男與其父母不滿被汙辱，一狀告上法院，法院勘驗施男所提供的截圖畫面，與社群網站貼文的截圖，認定高女犯罪屬實。經查後，刑事部分一詐欺取財、加重誹謗罪判拘役90天，得易科罰金；民事部分則考慮高女的經濟狀況，判賠施家共計15萬元，並須在臉書社團「爆料公社」、Instagram、DCARD上刊登道歉啟示3個月才能撤下。

(中時新聞網)