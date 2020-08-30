AKIRA是疫情爆發後首位來台的海外藝人。（陳怡誠攝）

「國民姐夫」AKIRA今（30日）現身新莊棒球場，為職棒球團富邦悍將開球，由富邦金控董事長蔡明興擔任開球打者，為比賽揭開序幕，這也是新冠肺炎疫情爆發以來，首位海外藝人來台活動。AKIRA從小接受足球訓練，不過棒球倒是第一次接觸，他比較兩項運動完全不一樣，「2者用到上、下半身的力量還是差很多」，他與旅日投手郭泰源在練球時手感不錯，豈料正式踏上投手丘時卻失誤暴投，差點就把球打到蔡明興身上，他深感抱歉地解釋：「站的地方比練習時還高了層，投的距離也變長了，變得不習慣。加上剛好面光看不到前面，所以投歪了很不好意思。」

AKIRA談起防疫隔離生活，分享除了健身外，還要與許多在日本家中工作的同事們進行視訊會議，「與在日本的生活差異不大」，不過他觀察到台灣和日本的防疫規定不同，發現台灣防疫細節更加嚴謹，「也不是說日本比較鬆懈，而是日本比較強調『自律』的自我管理，而這次來台灣我感受比較深的是，我們會拿到一支手機，警察和里長都會打電話、訊息定時關心『我們吃飽了嗎』、『身體還好嗎』，讓我覺得台灣這方面做的很棒、很徹底。」

也因為防疫，讓忙於工作的夫妻倆有了更多的2人時光，AKIRA說：「我們待在家裡的時間變長，當然我們有工作的時候就各自處理，但是有空的話就會一起吃飯、料理、分享生活中的新發現，2人意見交流也變多了，會一起規劃未來的藍圖。」而AKIRA被問起中文越來越好的原因，是否因為與太太多了練中文的時間時，他則笑著透露：「我是每次來台灣活動都會練很多中文，反而在家時，因為志玲想練習日文的關係，我們溝通都講日文呢」，他俏皮表示：「應該跟她調換，來換我來說中文好了！」

AKIRA隸屬的「EXILE 放浪兄弟」及所屬經紀公司LDH旗下所有藝人，今年因疫情關係，所有演出都取消，並轉戰線上演唱會市場，他坦言「危機就是轉機」，並解釋：「這種時間我們也別無選擇，唯一能做就是轉為線上活動，團員們也認同新的嘗試。而線上演唱會也縮短距離，像是以前行動不便的人、年長者，或是忙於帶小孩的父母，現在都可以在家觀賞同樂。」他也補充，尤其能直接看到觀眾的留言，「即時性」和「互動性」也提高了，認為這個方式也滿好的。

(中時 )