北市永康商圈的老字號名店「高記」及「銀翼」2家餐廳先後因店面違規使用違反《建築法》紛紛暫時歇業，北市副市長黃珊珊在臉書指出，目前仍有2-3家大公司強硬不改進，對此，建管處仍不透露個案資訊，就連限改時間也不公布。

黃珊珊臉書指出，北市訂出新的裁罰基準，8月已經只剩5件無法改善，和碩與高記就在這個名單內。​黃強調，現在還有2-3家大公司不願改進，而且非常強硬，但是為了公共安全及公平性，市府不可能放水。

日前因建管處認為，違規業者在改善中因此不透露違規名單，但這次針對強硬不改善的違規大公司，建管處表示，目前仍不透露個案具體資訊。至於3違規企業限改時間，建管處也保留不透露。讓民眾不禁疑惑，建物違規使用新制上路後，是否仍與舊制一樣，由執法單位自由心證。

建管處指出，針對通案裁處違規使用案件，會衡酌違規使用類型丶改善規模與改善難易程度，酌予1至3三個月期限改善。但屆期若未改善，會連續處罰，必要時並執行斷水斷電處分。

(中時 )