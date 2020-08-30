距離美國11月3日總統大選僅剩60多天，民間與政壇關切是否有俄、中等外國勢力介入，但新任國家情報總監（ODNI）雷克里夫（John Ratcliffe）29日正式知會參眾兩院領袖，以及兩院的情報委員會主席，他不會再親自到國會進行有關大選的安全簡報，改為提交書面報告。川普總統也舉雙手贊成，稱這有助於減少議員向外洩露敏感情資的機會。ODNI一名官員表示，雷克里夫取消赴國會簡報係因最近數次簡報後，有人未經許可對外披露敏感資料。

但民主黨對此大表不滿，眾議院議長裴洛西與情報委員會主席謝安達發表聯合聲明，稱這做法「著實令人震驚，國家情報總監辦公室有法律責任讓國會掌握最新進度，民眾也有權知道外國勢力正試圖顛覆我國民主。」

雷克里夫上周致函參眾兩院情報委員，表示將改以書面形式向議員報告最新的選舉安全資訊，確保有關資訊不會被誤解或被政治化。

民主黨一向關注外國勢力是否干預美國大選，稱值此關鍵時刻，選舉透明度尤其重要，但川普政府卻扣住大選相關的資料，行為可恥。而民主黨總統候選人拜登也批評ODNI只為維護川普個人利益，想要隱瞞俄羅斯替其助選的內幕。

輿論也認為，雷克里夫以及ODNI其他官員若不親自出席簡報，議員將無法追問細節，包括情報的來源、如何得出結論等。

川普29日推文指責國會議員洩露錯誤的資訊給假新聞，稱「可能是謝安達或是其他人，洩漏資訊給假新聞。這些瘋狂卑劣的人都喜歡編造俄羅斯、俄羅斯、俄羅斯的故事。雷克里夫幹得好。」他接著在德州視察風災時對記者表示：「有人洩露資訊，更糟的是，他們洩漏的資料有誤，他（雷克里夫）深受其擾，因此決定改採其他形式報告。」

雷克里夫是川普盟友，也曾是眾院情報委員會成員，在針對川普團隊涉嫌通俄的調查中力挺川普。

(中時 )