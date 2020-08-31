截至30日下午，39家股上市券商2020年半年報全部披露完畢。中信證券奪營收、淨利潤雙料冠軍，營業收入267.44億元(人民幣，下同)，年增22.73％；淨利潤89.26億元，年增38.48％。
統計顯示，這39家A股上市券商今年上半年合計營業收入2289.9億元，年增20.68％；淨利潤731.02億元，年增27.17％。A股上市券商中，超過7成實現營業收入、淨利潤雙增長。
今年上半年，A股證券市場行情回暖，券商經營層面利多不斷，以及交投活躍度維持高位，使得券商外部環境全面好轉，證券行業業績均大幅增長，資產規模穩步擴張。
39家A股上市券商中，中信證券、海通證券、國泰君安、華泰證券、廣發證券、申萬宏源、招商證券、中國銀河這8家券商的營業收入超百億元；中信證券、華泰證券、廣發證券、海通證券、國泰君安這5家券商的淨利潤超50億元。
(旺報 )
#中信證券
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