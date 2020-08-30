為弭平美豬、美牛爭議，衛福部長陳時中29日受訪時稱將於今日公佈相關風險評估報告，並願意帶頭吃三個月安民心，但根據食藥署委託成功大學進行的食用肉品暴露萊克多巴胺健康風險評估，當中明確指出坐月子婦女若每天吃一副豬肝、豬腎，就有過量危機，不過目前不僅食藥署被下封口令，陳時中昨天更突然缺席公開活動，原來是為在明天登上特定廣播節目說個夠。

據傳衛福部明天將公布的風險評估報告中，包含食藥署委託成功大學所進行的國人豬肉、肝、腎的攝食量調查，當中發現坐月子的婦女若每天吃一副豬肝、一副豬腎，就會達到萊克多巴胺攝食量的臨界值，可說是最高暴露族群。

負責撰寫報告內容的成大環境微量毒物研究中心主任李俊璋表示，由於台灣人有坐月子的習慣，因此剛「卸貨」的婦女將成為美豬開放進口後的高暴露族群，若參照世界衛生組織食品安全標準委員會（Codex）的標準，坐月子婦女只要每天吃一副肝、一副腎，每日容許攝取量（ADI）就會達89.9％，接近過量。

截至今晚，食藥署都不願證實這份安全評估報告是否將於今日公開，不斷強調美豬、美牛議題一切只能由陳時中對外說明，但陳今天臨時缺席台北醫學大學醫療論壇的既定行程，眾家媒體均無法順利取得衛福部官方回應，沒想到晚間突然傳出陳時中要上政治名嘴周玉蔻的廣播節目說明美豬、美牛政策。

這並非陳時中首次利用媒體「取暖」進行大內宣，日前衛福部派政風處調查彰化衛生局引起爭議時，陳時中也在第一時間登上周玉蔻節目澄清，這次又在敏感的美豬、美牛爭議中上節目，也讓外界逐漸看清2人之間微妙的關係。

(中時 )