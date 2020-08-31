肖鋼：陸未來15年中等收入群體翻倍至8億

根據《新京報》報導，8月30日，在中國金融四十人論壇《2020徑山報告》發布會上，大陸證監會原主席、中國金融四十人論壇資深研究員肖鋼指出，大陸中等收入群體超過4億，以三口之家年均收入10萬(人民幣，下同)至15萬元人民幣為標準，歐盟、美國和日本的中等收入群體數量分別約為2.1億、1億、8500萬人；未來15年，大陸中等收入群體可能翻番至8億。”

肖鋼指出，2019年，大陸社會消費品零售總額達到41兆人民幣，折合約6兆美元，超過美國5.46兆美元的零售總額，成為世界第一大消費市場。他認為，大陸總消費率和居民消費率均顯著低於主要發達經濟體和新興經濟體，未來消費率仍存在上升空間。

此外，肖鋼亦介紹了大陸超大規模市場新優勢的5大內涵其他4方面內容，分別為新一代青壯年人口優勢、科技創新與技術產業化應用規模優勢、超大規模金融市場優勢以及超大規模市場地區收斂優勢。

(旺報 )