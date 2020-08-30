今年第9號颱風梅莎（國際命名：MAYSAK）持續增強中，氣象局指出，明（31日）起台灣將受外圍環流影響。（氣象局提供）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，梅莎開始動了起來，加速往北移動。由於梅莎所處的環境良好，低風切、高海溫、高能量，非常適合發展。在未來48小時內有望發展成強烈颱風。(氣象局提供)

今年第9號颱風梅莎（國際命名：MAYSAK）持續增強中，氣象局指出，明（31日）起台灣將受外圍環流影響，北部及東北部的水氣增多，有局部陣雨出現。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，中颱梅莎逐漸膨脹中，並開始加速，在48小時內強度會再有顯著成長，有望在周二（1日）邁向巔峰，直逼強烈颱風。

氣象局指出，第9號颱風梅莎 30日14時的中心位置在即在琉球南方９００公里之海面上（鵝鑾鼻東南東方９５０公里之海面上），以每小時22公里速度，向北進行。中心氣壓955百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒 50 公尺，七級風暴風半徑 150 公里，十級風暴風半徑 50 公里。預計明（31日）颱風外圍環流開始影響台灣北部及東北部地區，有間歇性短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中颱梅莎在過去幾日位於導引氣流較弱的區域，滯留或飄移了一段時間，但隨著太平洋高氣壓從梅莎東南側開始「頂」，讓梅莎開始動了起來，加速往北移動。由於梅莎所處的環境良好，低風切、高海溫、高能量，非常適合發展。再加上北方有高層冷心低壓通過，猶如幫浦般，替梅莎打通高層輻散通道。颱風論壇預估在未來48小時內，梅莎強度將顯著提升，範圍擴大，到周二（1日）強度將達到巔峰，直攻強烈颱風！

颱風論壇指出，接下來的颱風路徑將將沿著太平洋高氣壓邊緣行動：周二（1）白天，梅莎通過日本琉球群島；周三（2）下午，掠過日本西部；周三（2）夜晚，開始貫穿南韓。以目前預測路徑來看，梅莎颱風始終與台灣保持數百公里，對台灣的天氣影響很小，大家可以放心。不過至周二（1）梅莎北上過程中，台灣北部、宜蘭會受外圍環流影響，出現降雨；另外，北部、東部容易有瘋狗浪出現，民眾要避免到海邊戲水。

(中時新聞網)