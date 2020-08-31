過去1年 大陸淘寶村數量增長逾千個 00:042020/08/31 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 過去一年，淘寶村數量增加上千個，淘寶鎮數量增加600多個。(取自網路) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阿里巴巴30日對外公佈，過去一年，淘寶村數量增加上千個，淘寶鎮數量增加600多個。 據界面新聞報導，2019年，全大陸有4310個淘寶村，截至今年6月30日大陸淘寶村已達5425個；2019年全大陸有1118個淘寶鎮，今年6月30日淘寶鎮數量達到1756個。 其中，中西部和東北地區淘寶村數量從2019年的172個增加到341個，將近翻了一倍。淘寶鎮由223個增加到393個，增長了76％。 (旺報 ) #淘寶村 #阿里巴巴 #淘寶鎮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北京經開區發佈「人才十條」 每年10億人幣支持人才發展 02:592020/08/30 兩岸 華為開發者大會 9月10日 登場 鴻蒙OS版手機 今年還不會發布 04:102020/08/30 全球財經 美國大棒不斷 華為尋求自救 04:102020/08/30 全球財經 百勝中國 返港二次上市 最多集資196.14億港元 04:102020/08/30 全球財經 陸港觀盤－中國科創板躍身主流市場 04:102020/08/30 全球財經 陸資進出4法嚴管 學者憂遭報復 04:102020/08/30 社會新聞 美「男版唐娟」被捕 網傳美維州大學海軍項目幾全為陸籍 17:452020/08/30 兩岸 嚇阻印度陣風戰機 陸在中印邊界新建2座防空導彈基地 21:202020/08/30 兩岸 陸500企業競逐「China Built」 多賽道各自發力 14:112020/08/30 兩岸 病毒與家暴 如影隨形 04:102020/08/30 生活新聞 兩岸熱門新聞 TikTok不賣了！北京出手 字節跳動同意演算法不出口 - 兩岸 嚇阻印度陣風戰機 陸在中印邊界新建2座防空導彈基地 - 兩岸 20歲員警偏愛成熟口味 41歲美魔女慘遭硬上 大喊：我都可以做妳阿姨 - 兩岸 踩到死！川普認定抖音3年前收購案危害國家安全 下令剝離 - 兩岸 美「男版唐娟」被捕 網傳美維州大學海軍項目幾全為陸籍 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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