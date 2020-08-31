阿里巴巴30日對外公佈，過去一年，淘寶村數量增加上千個，淘寶鎮數量增加600多個。

據界面新聞報導，2019年，全大陸有4310個淘寶村，截至今年6月30日大陸淘寶村已達5425個；2019年全大陸有1118個淘寶鎮，今年6月30日淘寶鎮數量達到1756個。

其中，中西部和東北地區淘寶村數量從2019年的172個增加到341個，將近翻了一倍。淘寶鎮由223個增加到393個，增長了76％。

(旺報 )