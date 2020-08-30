總統蔡英文日前宣布將擴大開放美國豬肉、牛肉進口，引發不少民眾質疑，台南市長黃偉哲今日（30）上午表示，台南市2017年已修正自治條例，禁止豬肉含有萊克多巴胺，但是否會刪除、修正此項規定，黃偉哲今晚稱，要視中央法規而定。

黃偉哲表示，中央法規要9月才修，內容如何不得而知下，自治條例條文是否要刪、修，要視中央法規修改內容而定。

黃偉哲今日上午曾說，台南市在2017年，就已經訂定自治條例，禁止使用萊克多巴胺，但因為這個條例是原則禁止，並沒有罰則，因此適用《食品安全衛生法》，處罰為6萬元以上、2億元以下罰鍰。

黃偉哲也提出3點解釋，第1，含有萊克多巴胺的豬肉，在台南是沒有市場的。第2，這個自治條例已經實施這麼久了，也沒看過有廠商使用。第3，國外消費者用了，也沒聽說出了什麼樣的狀況，「因此這個問題，在台南不會成為1個問題，我們應該可以克服。」

(中時 )