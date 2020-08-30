今（30）日晚間台南棒球場特別熱鬧，假面騎士Ｘ統一獅主題日第2天，延續昨日場外一系列主題活動，本日假面騎士zero one接力登場，守護獅隊台南主場。

為迎接假面騎士主題派對，Uni Girls女孩也特別帶來假面騎士zero one主題曲，歌曲充滿動感律動，為今日主題活動增添色彩，表演過程中，貝洛薩魔機偶突然出現，企圖想要佔領台南棒球場，破壞Uni Girls舞蹈表演。

假面騎士zero one帥氣開球。（統一獅提供／廖德修台北傳真）

身為台南棒球場守護者假面騎士zero one挺身而出，展現各項特殊技能，與貝洛薩魔機偶打鬥對決，經過一番激烈廝殺對決，假面騎士zero one擊退貝洛薩魔機偶，站上投手球為今日賽事帥氣開出漂亮好球。

萊恩（右）在看台上大戰貝洛薩魔機偶。（統一獅提供／廖德修台北傳真）

連續兩天假面騎士Ｘ統一獅主題趴也準備不同的聯名好禮贈送給球迷，今日特別準備假面騎士Ｘ統一獅角色衛生紙卷，每卷3款，分別印上專屬特色圖案，限量2500份。除了聯名好禮外，獅隊也與高露潔、迷客夏共同合作，準備牙膏和爆米花，讓球迷一票享受多重好禮。

今日賽事貝洛薩魔機偶賽前佔領投手丘搶佔開球，遭假面騎士zero one擊退後仍不死心，3局下現身台南棒球場一壘看台，企圖干擾Uni Girls為選手加油。萊恩挺身而出，毫不畏懼貝洛薩魔機偶，勇敢正面對決，經過一番決鬥後，不敵貝洛薩魔機偶遭壓制在地。

看台上的球迷團結齊心呼喊「假面騎士」並一起擺出變身POSE，讓貝洛薩魔機偶誤以為假面騎士zero one現身，因而落荒而逃。看台球迷齊心趕走貝洛薩魔機偶，也讓比賽能夠順利進行。

(中時 )