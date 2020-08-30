香港首富李嘉誠的53歲兒子李澤楷擁有千億身家，是上流社會中的知名黃金單身漢，女星梁洛施為他生下3子，得不到名分，但他卻對交往4年多的小26歲港姐女友郭嘉文相當寵愛。日前郭嘉文28歲生日，她更罕見在社群網站分享了多張與女友人的性感慶生照，開心寫下：「因為妳們，今年的生日絕對難忘。」

郭嘉文日前與3位大學好友相約酒店開趴，歡慶自己28歲生日，雖然男友李澤楷不在身旁，但郭嘉文依舊玩得十分開心，「朋友聚在一起就是會互相說笑，說起大學時期的趣事，彷彿就像昨天閃過，謝謝妳們看過我認真學習的樣子最後還是留下來。因為妳們，今年的生日絕對難忘。」

郭嘉文事後也不忘與粉絲們分享這份喜悅，PO出多張與女友人慶生照。照片中，只見郭嘉文難得秀性感，穿著細肩小可愛，露出自己青春無敵的超A好身材，一彎腰微露事業線的養眼一幕，令人想入非非。

其實李澤楷身為香港黃金單身漢，傳出的緋聞不少，但為何唯獨郭嘉文能獲他公開「認證」女友身分？據悉，正是郭嘉文低調與節儉的個性吸引了李嘉誠，郭嘉文的友人更曾大讚她雖然年紀輕輕，行事卻相當成熟，也不像一般港女有公主病。

(中時新聞網)