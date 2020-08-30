好市多的退貨機制吸引到不少消費者上門購物，但這樣的機制卻頻頻衍生出亂象。臉書專頁《我是Sabrina，我思故我在》分享，29日到好市多第一次辦退貨，遇到一對母子竟拿著「刮乾淨的雞骨」來退貨，且退貨理由荒謬，看到這幕讓她忍不住直呼，「這媽媽的教育很有問題」。

《我是Sabrina，我思故我在》臉書上指出，她昨日到好市多辦理退貨，排在前方的是一對母子，兒子看起來像高中生，手上拎著烤雞袋加紙盤以及「完整骨架的雞骨頭」，因為雞骨頭的肋骨完整保留，她認為，應該是用刀子一片片割下來，其他碎骨還有人為啃過的痕跡。

《我是Sabrina，我思故我在》繼續說，當這對母子將一堆雞骨頭拿出來放到櫃檯上要辦理退貨時，明顯地看到櫃台人員傻眼，而那位媽媽竟說，「我們把烤雞買回家第一天就要退了，因為覺得肉沒熟」，櫃台反問，可是你們吃光了啊，對方竟然又回，「因為我小孩沒東西吃，他不知我要把烤雞退貨，就先把烤雞吃掉了」，一旁的兒子竟然也跟著幫腔。

沒想到，好市多的櫃台主管來了之後，竟二話不說的要服務台人員給這對母子退貨，《我是Sabrina，我思故我在》傻眼地直說，「那個主管應該是見多了，全吃光的烤雞骨頭，可以拿來辦退貨！Costco 給退了，真的是佛心」。

底下網友看到都紛紛留言，「可恥的家庭教育」、「也看過鮭魚壽司一大盤吃完卻只剩飯在上面..整盤退」、「不認同這種作法，縱容顧客」，有人也透露，「再多退幾次就不能辦會員了」。

昨天去 Costco 第一次辦「退貨」。 . 上週我家先生買了一件 Adidas... 由我是 Sabrina，我思故我在發佈於 2020年8月29日 星期六

(中時新聞網)