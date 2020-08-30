陳睿均從小不愛運動，看著消防學長練身體，一頭栽進健身的世界，初試啼聲就在全國總統盃健身健美錦標賽，一舉拿下新秀獎冠軍和社會組亞軍，驚豔全場。（蔡依珍攝）

陳睿均從小不愛運動，看著消防學長練身體，一頭栽進健身的世界，初試啼聲就在全國總統盃健身健美錦標賽，一舉拿下新秀獎冠軍和社會組亞軍，驚豔全場。（蔡依珍攝）

陳睿均從小不愛運動，看著消防學長練身體，一頭栽進健身的世界，初試啼聲就在全國總統盃健身健美錦標賽，一舉拿下新秀獎冠軍和社會組亞軍，驚豔全場。（蔡依珍攝）

陳睿均從小不愛運動，看著消防學長練身體，一頭栽進健身的世界，初試啼聲就在全國總統盃健身健美錦標賽，一舉拿下新秀獎冠軍和社會組亞軍，驚豔全場。（蔡依珍攝）

陳睿均從小不愛運動，看著消防學長練身體，一頭栽進健身的世界，初試啼聲就在全國總統盃健身健美錦標賽，一舉拿下新秀獎冠軍和社會組亞軍，驚豔全場。（陳睿均提供／蔡依珍桃園傳真）

陳睿均從小不愛運動，看著消防學長練身體，一頭栽進健身的世界，初試啼聲就在全國總統盃健身健美錦標賽，一舉拿下新秀獎冠軍和社會組亞軍，驚豔全場。（蔡依珍攝）

八德大湳消防分隊陳睿均從小不愛運動，看著消防學長重量訓練，一頭栽進健身的世界，今年初分發到分隊，因為要結婚特別注意體態，抱著姑且一試的心態參加全國總統盃健身健美錦標賽，初試啼聲就拿下新秀獎冠軍和社會組亞軍，驚豔全場。

27歲的陳睿均龍華科大電基系畢業後一度陷入迷惘，不想被說當爽兵選擇消防役「測試自己能耐」，看著學長們天天體能訓練，耳濡目染下跟著開始健身，也愛上救人救護的英勇工作，退伍後花了2年時間考上消防，今年初分發到八德大湳消防分隊。

陳睿均說自己過去不愛運動，只愛玩、身形算瘦，因為喜歡持續突破的感覺，練出興趣，健身後從65公斤增加到75公斤，體脂從10％降到7％，不僅線條變美、體態變佳，體力也更好，笑著分享備賽最大的敵人就是自己的自制力，嚴格控制飲食，幾乎都是水煮，「破戒一天就要好幾天才能補回來！」練就不為所動的本領，分隊長張宏暐也笑言前天正好買鹽酥雞犒賞大家，陳睿均只能看不能吃，真的很有毅力，讓陳害羞說：「比賽結束還是會報復性大吃啦！」

陳睿均在總統盃抱回健體類冠亞軍後，10月打算再挑戰更高殿堂，全國健美協會舉辦的職業資格賽，希望一路比到30歲，他深信良好體能是消防勤務的基石，不論救護出勤搬運患者或救災現場搬運器材，都能有所助益，也比較不會受傷，會持續保持重訓習慣，但也認為勤務也要靠經驗、判斷及溝通協調，會雙軌並進努力學習。

(中時 )