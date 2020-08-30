富邦悍將與中信兄弟系列賽最終戰皆派洋投出征，索沙與羅傑斯兩人表現都相當優異，呈現投手戰，羅傑斯主投7局僅失1分，索沙表現也不差，投滿8局失2分僅有1分自責分，比賽在後半段才分出勝負，8局下半陳文杰失誤開始，富邦攻下3分逆轉，9局上半張志豪2分炮將比數追平，不料9局下半兄弟牛棚投手陳柏豪發生再見暴傳，最後富邦以5比4逆轉勝，兄弟因失誤輸掉比賽。

首局兄弟有攻勢，第一棒王威晨就趁游擊手李宗賢接球失誤上壘，江坤宇安打，並靠今日達成1500場出賽的老將周思齊敲安，兄弟先馳得點；下半局富邦就扳平，李宗賢二壘打開啟攻勢，並靠高國輝犧牲打追平成1比1。

接下來兩邊投手都展現壓制力，直到5局上半兄弟才打破僵局，陳文杰的突襲短打成功形成內野安打，先盜上二壘後，再靠陳家駒犧牲打上三壘得分門口，此時王威晨補上右半邊安打，兄弟順利攻下第2分。

兄弟僅保持1分領先，富邦悍將在6局上半一度有超前機會，可惜滿壘情況下連續被羅傑斯抓下2出局數，最後留下滿壘殘壘，無功而返。8局下半富邦終於逮中機會，高國輝敲出右外野飛球，造成陳文杰接球失誤，高國輝一路跑上三壘，並靠林益全高飛犧牲打將分數追平，隨後申皓瑋、林宥穎連續安打，富邦此局攻下3分逆轉。

不過兄弟韌性十足，9局上半面對富邦守護神陳鴻文，周思齊敲安之後，張志豪補上2分砲，硬是將比數追平成4比4。9局下半富邦進攻，無人出局一、二壘有人的情況下，富邦下達短打戰術，張正偉點成投手方向犧牲打，投手陳柏豪想傳三壘發生傳球失誤，最後壘上跑者跑回分數，富邦驚險以5比4贏球，與兄弟3場系列賽都是「1分差」比賽。

羅傑斯今日表現神勇，主投7局雖被敲7支安打，但僅失1分，還飆出10次三振，讓富邦打者頻頻揮空，但自家牛棚放火，無緣勝投；而索沙則是投滿8局才退場，被敲5支安打，失2分有1分自責另有5次三振，索沙獲選為單場MVP。

富邦悍將先發投手索沙。（陳怡誠攝）

(中時 )