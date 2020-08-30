據World meter網站統計，截至台灣時間30日晚間，歐洲新冠肺炎確診人數突破354萬人，逾20萬人死亡，疫情持續惡化。然而，許多城市出現「反口罩」、「反防疫限制」示威。德國29日有近4萬人走上街頭，極右團體趁機「亂入」，企圖占領國會；瑞典則出現極右派「反穆斯林」示威。

德國29日新增近1500人確診。同日3.8萬人聚集在柏林布蘭登堡大門前，沿著菩提樹大道（Unter den Linden）前進，抗議政府的口罩政策，指控政府與口罩業者勾結，圖利廠商。絕大多數抗議民眾都沒戴口罩或保持社交距離，許多人手舉「終止新冠獨裁」、「停止新冠謊言」、「梅克爾總理下台」等標語。現場不時傳出暴力衝突，有民眾向警察丟擲石塊與玻璃瓶，甚至縱火焚燒障礙設施。傍晚，示威者一度衝破國會大廈封鎖線，衝上大廈門前的台階。警方最後用胡椒噴霧驅散群眾，並逮捕至少300人。

發起抗議活動的斯圖加特組織「Querdenken 711」表示，他們相信政府防疫限制已違反多達20條憲法，侵犯國民的基本人權及自由，要求解除限制。

遊行中還出現極右派團體蹤跡。有人展示白人至上主義口號和新納粹標誌；有人揮舞第二帝國旗幟，還有人高舉美國國旗，並拉起布條：「川普先生，請不要忘記德國的愛國者」。先前散播「5G網路會傳播新冠病毒」的美國陰謀論組織「匿名者Q」（QAnon）也參加了示威。

英國倫敦也爆發類似的反口罩遊行。數百名示威者聚集在特拉法加廣場，高呼「新冠病毒是場騙局」、「假新聞」，要求政府結束防疫限制，還有人反對強制注射新冠疫苗。在法國巴黎東部，數百人聚集街頭，手持「對健康獨裁說不」、「讓我們的孩子呼吸」海報。瑞士蘇黎世及奧地利維也納亦傳出類似抗議活動，過程大致平和。

除疫情相關示威，北歐國家瑞典28日也有極右翼團體在南部城市馬默（Malmo）公然焚燒伊斯蘭教經典《古蘭經》，激怒至少300人上街抗議。最後活動惡化為警民衝突，部分示威者焚燒輪胎，還向警方丟擲石塊。此事源於瑞典禁止丹麥極右派反穆斯林政黨「強硬路線」（Hard Line）黨魁帕魯丹（Rasmus Paludan）入境，他原定參加焚燒《古蘭經》的集會，後遭瑞典禁止入境，但他的支持者仍繼續進行，還有3人因煽動種族仇恨遭警方逮捕。

(中時 )