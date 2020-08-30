大陸女星趙麗穎和馮紹峰2018年無預警宣布結婚，去年迎來兒子報到，日前才拍完產後復出第一部電視劇《有翡》，和男主角王一博一起上陸綜《快樂大本營》宣傳，未料進行遊戲環節時，男方老闆杜華口誤喊出馮紹峰前女友林允的名字，讓場面一度尷尬。

遊戲規則中，雙方要輪流派人互懟，可是在趙麗穎和杜華對決時，杜華竟把王一博的劇名「謝允」誤喊成馮紹峰前女友「林允」的名字，開嗆：「趙麗穎再厲害，也得背我們家林允。」讓趙麗穎聽了一愣，但也立刻糾正：「謝允，大姊」，並笑笑回擊：「我都不用張嘴你就輸了。」

杜華口誤喊錯林允名字，趙麗穎反應快回擊。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

而主持人何炅也馬上跳出來打圓場，杜華才重新嗆聲：「趙麗穎再厲害，也得背我們家王一博。」趙麗穎則再次淡定回嗆：「王一博是誰我們無感。」還順便替王一博宣傳一波新歌《無感》，反應之快獲得眾人拍手叫好。

節目播出後，不少網友就吐槽杜華「作為老板，都不知道自己家演的啥角色」、「讓趙麗穎尷尬，自己也尷尬」、「在人家面前提人家老公前女友，沒罵她都不錯了」，同時也大讚趙麗穎高EQ「趙麗穎的情商也太高了吧。不動聲色的化解了前女友的尷尬，又幫王一博宣傳了新歌」，在網上掀起熱烈討論。

(中時新聞網)