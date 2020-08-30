土耳其空軍表示，土耳其的F-16戰機在塞浦路斯南部空域，攔截從克里特島起飛的希臘空軍F-16戰機，並且公布攝錄的畫面，可看到土耳其的F-16鎖定了希臘的F-16。不過希臘說，該影像中的F-16，並非希臘空軍，是土耳其自己的內部演訓畫面而已。

土耳其表示，他們的F-16鎖定了希臘F-16。(圖/Tukey air force)

防衛世界(Defense world)報導，土耳其國防部在一份聲明中說，隨著他們靠近塞浦路斯南部，土耳其F-16發出了Navtex（導航電傳）警報，要求他們避開該地區，隨後雙方的F-16發生纏鬥，土耳其成功攔截了6架希臘空軍戰機，逐出塞浦路斯空域。

27 Ağustos 2020 tarihinde Girit Adası'ndan kalkarak GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağı, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır.https://t.co/yntVao9lgz#MSB #TSK pic.twitter.com/9V46V3Gve7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 28, 2020

土耳其軍方表示，海軍和空軍堅決繼續保護土耳其在東地中海的權益。

Στο βίντεο που δημοσίευσε το ΤΥΑ σε στιγμιότυπο (1:35) διακρίνεται η χαρακτηριστική διχρωμία του ρύγχους των τουρκικών F16. Γείτονες την άλλη φορά προσπαθήσετε καλύτερα... pic.twitter.com/b2kp599mdo — Joseph Pardalakis (@JPardalakis) August 28, 2020

希臘城市時報(Greek city times)則稱，那段由戰機抬頭顯示器所紀錄的影片，鎖定的戰機並不是希臘空軍的，而是土耳其空軍，那應該只是土耳其自己的空戰演訓紀錄畫面。

希臘飛行員約瑟夫·帕達拉基斯（Joseph Pardalakis）認為，雖然畫面不甚清楚，但他可以看到機身上有圓形的徽紀，比較類似土耳其的軍徽。

土耳其與希臘的衝突可以追溯到四十年前。1974年7月，土耳其入侵塞浦路斯，以鎮壓希臘支持的軍事政變。從那時開始，土其其聲稱北塞浦路斯土耳其共和國為主權國家，土耳其對當地進行授權，並從其天然氣中獲得一部分收益。

另一方面，希臘支持塞浦路斯共和國，並堅持要求土族塞人在塞浦路斯島統一後，才能獲得收入份額。

(中時新聞網)