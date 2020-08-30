美豬來囉

政府28日宣布開放含瘦肉精美豬以及30月齡以上的美牛進口。但回顧過去，民進黨是強力砲轟馬政府打算開放含瘦肉精美國肉品進口。

民進黨人士過去強力抗議馬英九政府企圖開放含瘦肉精美國肉品進口政策，以下根據《戰神94強》Youtube影片以及《普魯士藍》臉書頁所列民進黨人士當時怎痛批馬政府。

1，時任民進黨台南市長賴清德表示，如果說為了當總統，然後犧牲人民的健康，作為交換條件，那乾脆不要當也罷了！

2，當時民進黨高雄市長陳菊指出，高雄市政府跟其他縣市，大家都是反對。民主進步黨面對國人健康，是沒有顏色的，是不分黨派的。2012年3月12日說，要求立法院堅持瘦肉精零檢出的立場，馬總統應立即收回成命。2012年3月21日說，所有養豬戶所以瘦到瘦肉精影響，我了解到養豬戶他們現在都在做最大忍耐容忍！

3，時任雲林縣長民進黨籍的蘇治芬則說，養豬公會已經在串聯。

4，民進黨立委管碧玲當時批評，我們沒有辦法接受這樣的政府，這樣的政府有點像詐騙集團。

5，民進黨潘孟安還在當立委時，批馬政府不應該再強行忽略國人健康。

6，民進黨立委陳亭妃砲轟，希望美牛第3次會議，公開而且全程錄音錄影。2012年7月6日說，民進黨一定會要求在法的位階，標示清楚，標註明白。

7，民進黨立院總召柯建銘在街頭號召，發動全國老百姓，大家逼他一定要站在維護國民健康的立場；我們都被馬英九騙了，我們絕對反對瘦肉精，一定要零檢出！

8，蕭美琴當時在街頭也痛批，這個政府做外交做到不顧自己的利益，事顧別國的利益，這種政府我們還能容忍嗎？

9，陳其邁當時表示，立法院會連絡幾位委員來發動倒閣！

10，當時的民進黨立委蘇震清質詢農委會主委陳保基，如果馬英九要求開放？陳保基回答說在他的任期絕對不會開放。

11，蘇貞昌當時（2012年6月7日）表示，民進黨認為，國人健康沒有放水餘地，食品安全衛生，沒有鬆懈的地方！

12，林佳龍2012年3月13日說，立法院是維護國人食品健康安全最後一到防線，堅持瘦肉精零檢出入法。在民意與黨意有衝突時，所有立委要接受檢驗，是站在民意的一方，還是站在黨意一方。

13，趙天麟2012年2月24日在立院表示，馬政府在美牛事件開放瘦肉精的豪賭，震驚台灣社會、震驚國人！

14，林右昌說，馬政府決定開放含瘦肉精肉品進口，民進黨表達最嚴正的抗議。

(中時新聞網)