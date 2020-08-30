台塑集團創辦人王永慶二房次子王文祥30日公開表態喊話，台塑是家族企業，一定要有王家的人在裡面；身為王永慶的兒子，已在外打拚30年，回台塑企業是當王家兒子的責任。

王文祥30日出席由教會舉辦的見證分享會。王文祥指出，2008年王永慶過世時，就曾經跟家族談過，但當時因才42歲，家族認為他經驗不足；如今再提重返台塑，是因認為經驗已足，而JM Eagle這麼大官司都挺過來，比以前更有信心可擔起台塑企業重擔，加上堂哥王文淵多次表示要退休，自己比王文淵小18歲，還有18年可努力。

王文祥認為，在美國經營的JM Eagle並非是台塑競爭對手，而是台塑客戶，過去也是集團內公司，王永慶把JM Eagle賣給他，這部分應該沒有問題。

至於能否重回台塑企業，只要王文淵、王文潮、王瑞華和王瑞瑜4人和台塑核心高層在董事會通過即可，不需要經過100多萬個台塑股東，「只要給我機會，這是我的責任。」 對於為何家族至今沒有回應？王文祥說，已跟王文淵、王文潮、王瑞華和王瑞瑜等家族成員溝通，至今都沒收到回應是人之常情，人總是要保護自己利益和權利。因為不想80歲想到這件事情才來後悔，決定表達想法，會持續溝通。

媒體問到，因哥哥王文洋有爭產官司，是否會是影響其回集團阻礙。王文祥強調，自己只有一個哥哥，也非常愛他，但他並不贊成這個訴訟，因為「財產是你的就是你的，不是你的也強求不來」。這個訴訟不應是影響自己回到集團的理由，是兩碼事。

(工商 )