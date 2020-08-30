位於桃園市中壢區的罷免王浩宇連署點環中東路二站30日遭52歲李黃姓男子索取200元未果，憤而砸場隨即揚長而去。罷免王浩宇發起人唐平榮表示，希望警方在勤務範圍許可的情況下，能協助維護志工的安全。警方獲報後已於晚間查獲李黃嫌，依恐嚇取財罪嫌函送地檢署偵辦。

根據監視器畫面，1名身穿黑衣、黑褲、頭戴牙舌帽的男子，13時10分許經過連署點時，突然單腳一踹將桌子踢倒，連署文件四散在地，突如其來的舉動，嚇得志工趕緊打電話報警，黑衣男還作勢跑向志工嗆聲，後又揚長而去。

總部執行長邱仁德表示，第二階段連署至今，數個連署點已受到來自各種勢力的壓力，不想聲張是擔心王浩宇會趁機做文章，讓罷免一事失焦，但暴力事件已影響志工人身安全，總部已報警處理，並呼籲王浩宇及支持者，就算被罷免的希望濃厚，也要保持民主素養、譴責暴力。

中壢警方表示，調閱監視器循線追查後，已於18時50分許於中山東路二段某商場內查獲李黃嫌，訊後依恐嚇取財罪嫌函送地檢署偵辦，承諾將針對此連署點進行加強安全維護，也呼籲對於任何挑戰公權力的行為，必定依法究辦、絕不寬貸。

(中時 )