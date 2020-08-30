2020雞籠中元祭主普壇30日開燈放彩，點燈時更同步施放煙火，讓主普壇的氣勢變得更為宏偉。（陳彩玲攝）

2020雞籠中元祭主普壇30日開燈放彩，文化局今年打破傳統，將中元祭與嘻哈元素結合，安排一系列跨域演出，副總統賴清德在市長林右昌及今年輪值主普的白、童姓宗親會理事長等地方仕紳陪同下，一起點亮明燈，為主普壇揭開序幕。

祭壇儀式過程中，瞬間下起一陣大雨，林右昌表示，這是天降甘霖的好徵兆，也代表白、童主普非常有福氣，今年的祭典儀式，無論是放水燈、普渡等，一定會非常成功，他更強調，雞籠中元祭是國家無形文化資產第一號，也是非常重要的民俗祭典活動 。

賴清德表示，中元祭主要是要解決歷史上漳、泉械鬥造成的傷亡，用合作取代競爭，話鋒一轉，他提到，現代台灣社會內部面臨新冠肺炎疫情影響，外部因地緣政治受到威脅，強調台灣要學習雞籠中元祭背後的精神，一同合作、團結，爭取更好未來。

文化局長陳靜萍指出，雞籠中元祭是交通部觀光局「台灣十二大地方慶節」之一，以中元節為核心、涵蓋宗教祭儀、官方與民間週邊藝文，今年因疫情影響放水燈遊行改為車隊遶境祈福，但車遊繞境祈福與科儀絕不打折，市區也不封街實施彈性交管，邀請民眾一同參與。

去年雞籠中元祭以搖滾結合北管，文化局表示，今年結合時下熱門話題，將嘻哈元素帶入，透過說唱方式訴說中元祭的歷史故事，再搭配北管音樂，展現傳承及創新的樣貌，象徵鷄籠中元祭166年來積累的文化底蘊，透過全新創作演繹中元祭族群融合的意涵。

(中時 )