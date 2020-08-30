黃耆、人參是補氣中藥，並非人人合適。

不少上班族喜歡在保溫杯裡丟幾片黃耆、人參，當成補氣茶飲天天喝，有些人卻喝到口乾舌燥、晚上睡不著覺。

「人參、黃耆是補氣中藥，吃多了會上火，」中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚提到，上火就是指人會覺得口乾舌燥、腸胃脹氣、晚上睡不著覺、整天精神都很亢奮，「如果是高血壓的人，自己亂吃黃耆，吃完之後可能血壓更高，」柯富揚說，有些人認為人參、黃耆可提升免疫力，天天吃，其實大錯特錯。

「最好由中醫師來辨證、開處方，」柯富揚說，過度提升免疫力，會造成免疫系統反過來攻擊自身，就像這次新冠肺炎（COVID-19，一稱武漢肺炎）引起免疫風暴，藥物使用上要非常小心。而且，中醫開藥也很少單獨開一味藥方，而是幾種藥物互相搭配，相輔相成而達到療效。

從藥性分析，黃耆味甘、性微溫，雖是補氣藥，但黃耆補的是脾及肺的氣，所謂「補氣固表」，很適合一吹風就感冒、身體較虛的人，在秋冬季節溫差變化大時可吃點黃耆作為保養，就像築一道對抗病毒的堅固城牆，可增強身體防禦力、預防感冒。

人參味甘、微苦、性溫，除了補氣，還能生津養陰，尤其花旗參、白參補氣生津效果好，適合開刀後調養身體用。「養陰是指促進細胞合成的作用，」台北醫學大學生藥學研究所助理教授吳宗修提到，白參養陰補氣效果強，很適合手術後補養。

過度提升免疫力，會造成免疫系統反過來攻擊自身。（圖片來源：pixabay）

若是平時較虛、容易累、出汗，沒出現上述上火狀況，可適當喝點黃耆、人參泡水飲用，但若出現感染型感冒（開始發燒、發熱），就要停止使用。 一般建議量約10克（每日），如果是保養用途，吳宗修建議，可稀釋3～5倍，或者是泡一帖分全家4個人喝。如果1個人喝每天不要超過2.5克。

另外，他也提醒，黃耆、人參會讓腸胃蠕動緩慢，如果吃了不消化的糯米或粽子，就要避免吃人參、黃耆，免得腹脹難受。

(中時新聞網)