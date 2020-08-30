政府將放寬含瘦肉精的美國豬肉和30月齡以上美國牛肉進口，引發部分民眾反彈。有粉專表示，在街訪時問到不怕混入加工品裡頭？鐵桿綠粉竟護航說：沒差啦！反正我沒在吃那個。

臉書粉專「比特王」在臉書貼文表示，某些綠營的支持者對於開放美豬，表示無所謂，不要吃就好了啊！他進他的，我買我的菜市場溫體豬肉。反正要美國人幫忙，總是要付出一點代價，沒關係啦！

接著再問說，那你會擔心混入加工品裡面嗎？鐵桿綠的支持者回應表示，沒差啦！反正我沒在吃那個的。讓該粉專小編聽完不禁感到無言。

網友回應表示，「既然這樣，那當初是在反啥小。」、「不是國軍吃，就是孩子營養午餐裡了！」、「他最好都不吃貢丸、香腸、水餃、魯肉之類的東西，民進黨自己要死也不要拖別人下水。」、「最好他們的子孫都不吃平民美食、夜市啦！」、「你說不吃就一定吃不到？別傻了。」、「當初反對的那麼厲害，現在呢？時空背景不同？但毒是一樣的啊！」、「有雙標支持者，就會有雙標黨。」

(中時新聞網)