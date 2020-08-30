不知不覺，8月份又進入了尾聲，將迎來9月開學季，2020也只剩下4個月而已。面對全新的月份，是充滿期待，還是捨不得呢？塔羅牌老師艾菲爾公布太陽、上升落在4星座的男女，9月將好運爆棚、喜事降臨，迎來事業、愛情上的大逆轉。

第四名、【金牛座】

金牛在9月將迎來大好財運！「太陽」吉星進入偏財宮，使獅子座朋友在投資丶簽約，或連買彩券、樂透等等的偏財運都旺盛到不行。艾菲爾建議金牛可以選在特別有靈感的日子，買張彩券來試試手氣，有特別感興趣的抽獎也別錯過！此外，有想要經營副業、創業、賣些斷捨離二手物的金牛棚有，可以多多把握9月，非常有機會在這方面闖出一片天，為你創造另一波財富，甚至讓副業贏過本業，都有可能。

第三名、【天秤座】

天秤座在9月將迎來事業好運！其實天秤座的工作能力本來就非常不錯，只是過去苦於小人，或在新環境、新同事還處於適應期，便容易有溝通不良的狀況。幸好9月起，代表商業、溝通的「水星」順行進入你命宮，天秤在事業上大開竅，開始摸清每個人的脾氣與地雷，發揮你與同事的專長，讓你事業發展越來越順利。與同事丶主管相處愉快，瞬間蛻變成職場紅人，走到哪都有貴人相助！工作順了，收入自然也跟著翻漲。

第二名、【水瓶座】

水瓶座將在9月將迎來愛情好運！代表愛情與浪漫的「金星」在9月進入你的夫妻宮。單身的水瓶，不用擔心，好對象就要降臨，你們將一拍即合、迅速熱戀，很快就能享受愛情的美好。身邊有伴的水瓶，與伴侶的愛情大回暖，就像回到熱戀期般，每天看對方都是越看越順眼，你們澎湃熱情的心幾乎擋都擋不住。特別是已婚的水瓶，9月你可以說是最強旺夫女。在9月，無論是有伴或單身，水瓶都能享受到甜蜜炙熱的愛情！

第一名、【獅子座】

獅子在9月是迎來整體運翻紅的大好運！吉星「金星」進入你的命宮，加上幸運之星「木星」即將要恢復順行，獅子將能甩開過去霉運丶成功翻身！ 9月你不管做什麼都是順風順水，連過去愛掌控事物的狀況也大幅改善，你開始了解手頭抓住太多事情，並不能讓事情更好，反而累到你的身心。懂得收放自如，加上各種吉星的加持，讓獅子與戀人丶同事丶家人丶朋友的相處越來越順利，正能量也隨之翻漲，好運自然降臨！

(中時新聞網)