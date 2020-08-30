印度向法國購買的陣風戰機首批5架於上個月飛抵印度，讓印度的反中氣氛更為高昂。（圖／印度時報）

據最新公佈的衛星圖像顯示，中國大陸正在中印邊境爭議地區開發2座新的防空導彈陣地。衛星情報分析人士認為，這2個地對空導彈基地將可以讓縮小先前衝突區域中方的防空缺口。而印度剛從法國購得的首批5架陣風戰鬥機，印度國防部長藉此向大陸發出警告，陸方新建防空導彈基地將使雙方對峙情勢更加激化。

《多維新聞》引述《印度斯坦時報》報導，公開來源的衛星圖像顯示，中國大陸正在開發兩個新的防空陣地，覆蓋在洞朗（Doklam）和錫金（Sikkim）2個中印爭議邊界的敏感地帶，其中包括中印軍隊5月份發生邊境部隊互毆衝突的地區。

這個名為@detresfa的公開資源情報分析員在推特上分享衛星圖像顯示，解放軍正在開發2座地對空導彈設施。這2個地點都在印度錫金邦對面大陸境內所謂的「疑似預警雷達地點」附近。

Investigations with @SimTack of the #Doklam region in the #China, #Bhutan, #India tri junction area present new evidence of PLA air defense infrastructure being constructed roughly 50 Kms from known clash points of the #IndiaChinaStandoff of 2017 & 2020 pic.twitter.com/5JWFZaoXrX — d-atis☠️ (@detresfa_) August 28, 2020

報導說，根據推特上發佈的圖片，其中一個導彈發射場位於印度、不丹和中國大陸3國交界處，另一個位於錫金對面的大陸領土上，新的導彈設施顯然是大陸「不斷升級和擴大其中印邊界防空資產」的一部分。

這座被指為中國大陸新的導彈設施距離多卡拉（Doka La）約50公里處，靠近2017年中印軍隊對峙73天的洞朗高原上，離今年5月9日兩國軍隊發生衝突的納庫拉（Naku La）不遠處。

專家表示，導彈防空設施靠近雷達裝置的位置，將有助於大陸更準確地識別可能的目標。推特@detresfa分析稱，這兩個地對空導彈基地將為大陸縮小先前雙方衝突點的防空缺口。

印度從法國採購的首批5架陣風戰機於上月底飛抵印度，由被稱為「金箭」（Golden Arrows）中隊的印度空軍第17中隊接收。印度國防部長辛格表示，這些多功能戰機將徹底改變印度空軍的戰力，阻止任何對印度可能構成的威脅。這批戰機抵達，印度政府亦大做宣傳，配合當下印度官方的反中政策，讓印方極為振奮。

報導表示，新建防空導彈基地的消息尚未得到中方的證實，印度官方也暫未做出回應。中印解決邊界爭端歷經多日談判後陷入僵局，沒有取得任何進展。印媒指出，在最近談判中，印度和中國大陸未能就實控線上的脫離接觸和降溫進程彌合分歧。

(中時新聞網)