印度一名68歲婦人為幫丈夫籌得醫藥費用，參加了3公里的馬拉松比賽；身材纖細瘦弱的她赤裸著雙腳、眼神充滿著堅毅，衝破終點線，最終勝出並獲得獎金，令人為之感動。

根據英國廣播公司《BBC》報導，來自馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）、現年68歲的卡萊（LataKare），在這場比賽中奪得5000盧比，約新台幣2000元的獎金，由於卡萊的丈夫身患重病，需要至醫院接受核磁共振成像掃描治療（MRI），不過一家人卻無力負擔這筆醫療費。這時，鎮上的年輕人告訴她，當地準備舉辦馬拉松，冠軍可獲得5000元盧比，剛好是磁力共振掃瞄所需的費用，她為了贏取獎金報名參賽。

卡萊的拖鞋在比賽途中壞了，她於是打著赤腳繼續奔跑。 （圖／翻攝自NDTV）

卡萊平時並沒有運動的習慣，對賽跑毫無概念，更遑論一對合適的跑鞋，在沒有運動鞋、運動服的情況下，僅穿著一身印度傳統服飾紗麗」踩著一雙破拖鞋直往前衝，即使拖鞋在比賽途中壞了，她於是打著赤腳繼續奔跑直到最後終於看到終點線，聽到兩旁觀眾驚聲歡呼，才知道跑贏這場3公里的路跑賽。

卡萊接受採訪時表示，「其實我對於賽跑根本沒有任何概念，我只有唯一一個念頭，就是一定要完成、且要跑贏這場比賽，而如今我終於靠著自己拿到5000盧比」！有電影製作公司得知她的故事後，決定將它改編成電影搬上大銀幕，更邀請卡來擔任女主角飾演自己。

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(中時新聞網)