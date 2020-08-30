居住在大陸江蘇省沐陽的1名41歲美魔女，在上個月時到警局通報案件時，被1位年僅20歲的男員警接洽，不料這名員警假藉告知案情發展為由，邀約美魔女共赴摩鐵開房討論，因美魔女認為員警都可以當她兒子了，因此沒有任何防備之心，結果員警趁著美魔女不注意時，趁機霸王硬上弓得逞，事後美魔女在老公的陪同下，立即報警處理，全案以強制性犯罪名將嫩警移送法辦。

據了解，這名41歲美魔女因先前與老公爭吵不休，立即向警局報案處理，她的老公則因為情緒過於激動，在警裡待了1個晚上，隨後美魔女在親屬的陪同下返家時，卻被1位20歲員警喊聲留步，並要求向她留下電話，以備隨時告知案情的發展，還互相加了彼此的通訊軟體為好友。

這名員警在隔天立即相約美魔女到摩鐵開房討論案情，因員警的年齡與美魔女相差將近20歲，美魔女認為自己都可以做她阿姨，因此並沒有任何的防備之心，不料這名員警趁著美魔女不注意時，竟順時將她壓上床性侵得逞，隨後再傳訊認錯，表明自己並沒有要汙辱她的意思，語畢後又將她的帳號徹底封鎖。

美魔女在離婚老公的鼓勵下，將這名員警的惡行報案處理，後續警局將這名20歲員警以強制性侵罪名逮捕，並以刑事罪名移送法辦，準備進一步的開庭處決。

(中時新聞網)