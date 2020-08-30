都是劈腿惹的禍！「2位」男友為了一位女性大打出手。新北市一位女性小康（化名）腳踏兩條船，分別與李男與林男在一起，未料，李男因聯繫不上小康而相當心急，闖入家中卻看裸體躺在床上的林男，兩人都以為對方是小王，氣急互毆還因此鬧上法院。

判決書指出，李男聲稱，自己與女友小康本就同居，在2018年6月13日當日突然聯繫不上女友，他想起小康曾企圖自戕，擔心發生憾事，便在深夜從3樓爬上4樓，拿安全帽敲破窗戶闖入屋內。孰知，他卻看見裸體的林男躺在床上與女友共處一室，他想進入屋內卻被林男持長條狀音響重擊頭部，當場血流如注。

林男對此則解釋，他當時是看到有人入侵家中，感到害怕拿起音響防衛。而法官勘驗李男事發時拍下的影片還原現場，影片可見，李男前去廁所查看傷口出來時，還不停的逼問小康說：「他是誰」、「回答我他是誰」；也對林男大罵說：「X你娘，你在我女友的房間裡，還講話這麼大聲」。兩人隨後又在寢室內大打出手。

報警後兩人雙雙被地檢署起訴。刑事部分，李男、林男分別被判拘役30日、55日，得易科罰金。而民事部分，李男強調自己被林男毆打後已破相，工作尚須靠臉才足以維生，對此向林男求償醫療費、工作損失與精神撫慰金共計150萬元。

而新北地院勘驗李男所提供的醫院診斷證明書後，認為他確實有受傷，但醫生並未要求在家中休養，追查薪資狀況後，才發現休養期間公司有給付薪資，因此結審林男僅須賠償李男共計9萬1245元。

(中時新聞網)