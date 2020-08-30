政府28日宣布開放含瘦肉精美豬以及30月齡以上美牛進口，早在2007年以及2012年，白米炸彈客楊儒門即已對含瘦肉精肉品進口痛批是「媚外欺農」！

按臺灣於2002年1月1日加入WTO，開放稻米進口，楊儒門在2003年到2004年間，於臺北市放置爆裂物共計17次；爆裂物上面多置有「反對進口稻米」、「政府要照顧人民」等字條，因此被稱為「白米炸彈客」。

楊儒門在2004年11月26日被逮捕，2007年6月21日獲得總統陳水扁特赦，2015年4月2日，以臺北市政府市政顧問的身分出任臺北農產運銷公司董事。

楊儒門在2007年時，就批評「台灣政府，媚外欺農」。另據《自由時報》2012年3月22日報導指出，楊儒門當時就含瘦肉精肉品進口表示，他最擔心應是農民生計受到損害，如果開放美牛進口，就不該限制國內牛豬必須達到「瘦肉精」零檢出的標準，否則對國內畜牧業不公平，也沒有照顧到農民，更反對雙重標準。

(中時新聞網)