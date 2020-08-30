富邦悍將與中信兄弟雙雙推出洋投，索沙與羅傑斯呈現投手戰，不過在換投後戰況一度相當緊張，兄弟雖靠張志豪2分炮追平，但9下卻發生陳柏豪再見失誤，最後富邦以5比4奪勝。賽後富邦總教練洪一中坦言，其實9下針對張正偉是否要短打苦惱很久，還在做戰術推演，不過最後放手一搏，先短打再說，結果等到對手失誤，讓他直呼很幸運。

索沙與羅傑斯今日都有優質演出，羅傑斯7局僅失1分、飆10K；索沙投滿8局才退場，僅失2分有1分自責分，雙方在退場時都握有勝投資格，不過換投後兩邊牛棚都砸鍋。

9局下半無人出局一、二壘有人的情況下，富邦教練團對張正偉下達短打戰術，兄弟投手陳柏豪發生要命傳球失誤，富邦因此攻下超前分，將勝利拱手讓人。

賽後洪一中說，當時正在推演該如何下達戰術，「我在算張正偉短打之後，兄弟一定保送林益全，再下一棒辛元旭腳程又不快，打成滾地球也很可怕，後來乾脆不想太多，先短打再說。」

結果也相當戲劇化，張正偉點成滾地球，陳柏豪下丘撿球要傳往三壘發生失誤，跑者一路奔回本壘，攻下再見分，「結果很幸運啦，對方投手發生失誤。」

此外今日開球來賓「國民姐夫」AKIRA與老婆林志玲都有留到最後，賽後AKIRA還特地找洪總合影，洪總看見AKIRA也笑開懷，稱讚AKIRA長的高、身材好又長得帥。

AKIRA還特地找洪總合影。（鄧心瑜攝）

(中時 )