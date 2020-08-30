美國威斯康辛州基諾沙爆發白警開槍重創手無寸鐵的非裔嫌犯，讓稍事平息的種族不公與警方殘暴執法的抗爭再起。但不同於過往的是，支持川普以法律秩序鎮壓的團體，也上街反示威。在奧勒岡州波特蘭，雙方衝突疑似釀成1死。

「黑人的命也是命」運動人士，在路旁反制挺川普車隊。(美聯社)

6百輛由川粉駕駛的車隊，浩浩蕩蕩進入波特蘭。(美聯社)

Clashes. Trump people unload paintballs and pepper spray. They shot me too. pic.twitter.com/PwU5pZMLnV — Mike Baker (@ByMikeBaker) August 30, 2020

據《紐約時報》報導，大批川普鐵粉搭著至少6百輛卡車，浩浩蕩蕩行經波特蘭市中心，前來參加挺川普的活動。這大隊人馬和3個月來，在市中心集結反警方、挺非裔的反川普群眾，在街頭狹路相逢。卡車上川粉持漆彈槍發射，馬路上的抗議群眾則朝車隊丟石塊和雜物，並且站在路中央和橋上阻撓車隊。

Pro Trump pickup caravan now coming through downtown Portland pic.twitter.com/KFSx6P5uHK — Faiz Siddiqui (@faizsays) August 30, 2020

據現場影像，一小群人在一處停車場外口角，傳出至少3聲槍響，一名男子倒地。據《奧勒岡人報》，男子穿迷彩服，上有細藍線臂章，代表支持執法人員。紐時指出，死者戴著上有「愛國祈禱者」徽記的帽子。該團體是波特蘭在地極右翼組織，成立4年來，有多次與示威者發生衝突的紀錄。

警方並未說明槍擊是否與示威有關，也未提供槍手資訊。《奧勒岡人報》指出，車隊在抵達奧勒岡後，兩派群眾爆發多次衝突。號召車隊挺川的主辦單位鼓勵參加者武裝，但不要公開亮武器。槍擊案發生在晚間近9時，車隊已離開波特蘭市區。紐時報導，車隊數量龐大，大多避開市中心行駛，但部分直接闖入市內，與抗議民眾拳腳相向，其中一輛還撞倒騎士。

(中時 )