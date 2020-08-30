美國影壇頭號憤青導演麥可摩爾（Michael Moore）曾經在2016年成功預測川普會選上總統，並在紀錄片《麥可摩爾深入川普帝國》、《華氏11/9》（Fahrenheit 11/9 ）等片毫不保留地修理川普。而今他再次警告，歷史會重演，川普將順利連任，因為一如2016年，自滿的進步派完全忽略了川普在幾個關鍵決戰州的高人氣。

他最近在臉書上貼文警告：「距離大選還剩近10周，我警告大家，川普在6000萬支持者的基本盤裡享有破表的高人氣！至於喬登，沒有這麼多。」

摩爾也援引一系列民調數字，顯示拜登與川普的支持率在搖擺州已拉近到不相上下，而搖擺州是川普在2016年異軍突起的關鍵。

他29日在臉書上語重心長地說：「你們準備好川普連任嗎？你們心態上準備好再次被川普智勝了嗎？你們是否已經篤定川普絕不會贏而覺得放心了呢？」

他呼籲進步派，「別寄望民主黨甩掉川普，你必須出來甩掉川普。我們必須在接下來67天每天保持警醒，每個人務必拉到100人出來投票。現在就行動！」

他引用近來的民調數字，提醒進步派絕不可大意。稱「在明尼蘇達，支持率是47-47。在密西根，原本拜登大幅領先，而今川普已將差距縮小到只有4個百分點。」

(中時 )